Katar 2021'e kadar altı adet F-15QA teslim alacak
Katar, 2021 yılına kadar Boeing'den ilk altı adet F-15QA'nın teslim alınacağını söyledi. Tuğgeneral Issa El Mahannadi Katar'daki El Udeid Hava Üssünde üç ay sonra ikinci altı adedin teslim edileceğini açıkladı. Geriye kalan 24 adet jet her üç ayda bir dört uçaktan oluşan gruplar halinde teslim edilecek.
Katar, komşu ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn arasında bir siyasi anlaşmazlık çıktıktan sonra geçen yıl Avrupa ve ABD’den savaş uçakları satın almak için anlaşmalar imzaladı.
Mahannadi, “Bu bir satın alma değil, ABD ile stratejik bir ortaklık” dedi.
Katar, Ağustos ayında, Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri tesisine ev sahipliği yapan Al Udeid'i F-15'leri ve diğer savaş uçaklarını barındırmak için genişleteceğini duyurdu.
(C4Defence)
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