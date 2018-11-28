Katar 2021'e kadar altı adet F-15QA teslim alacak

Katar, komşu ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn arasında bir siyasi anlaşmazlık çıktıktan sonra geçen yıl Avrupa ve ABD’den savaş uçakları satın almak için anlaşmalar imzaladı.

Mahannadi, “Bu bir satın alma değil, ABD ile stratejik bir ortaklık” dedi.

Katar, Ağustos ayında, Ortadoğu'daki en büyük ABD askeri tesisine ev sahipliği yapan Al Udeid'i F-15'leri ve diğer savaş uçaklarını barındırmak için genişleteceğini duyurdu.

(C4Defence)