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Katar, 'Suhail 2' uydusunu uzaya fırlattı

Katar Uydu Şirketi (Es'hailSat), 'Suhail 2' uydusunu geçen gece ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle fırlattı.

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Katar'ın yerel basınında yer alan haberlerde, uydunun NASA ile işbirliği içinde fırlatıldığı ve başarılı bir şekilde yörüngesine yerleştirildiği ifade edildi.

Japon Mitsubishi Electric (MELCO) firması tarafından üretilen uydu, yüksek kapasiteli ve esnek bir standart sisteme sahiptir ve çoklu medya hizmeti sağlayacak.

Katar, yapımı 3 yıl süren Suhail 1 uydusunu Ağustos 2013'te Fransa'dan fırlatmıştı.

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