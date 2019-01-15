Kazakistan Milli Müzesi Bilim ve Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı Ekimbayeva: Türkiye'nin müzecilik tecrübelerini öğrenmek istiyoruz

Ekimbayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda iki ülkenin ilgili kurumları arasında başlatılan Müzecilik Tecrübe Paylaşım Programı'nın müzecilik alanındaki iş birliğine yeni ivme kazandırdığını belirtti.

Müzecilik Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde geçen yıl kasım ayında ülkenin 14 ilinden devlet müzeleri uzmanlarından oluşan 10 kişilik heyetin Türkiye'yi ziyaret ettiğini dile getiren Ekimbayeva, bu ziyarette Türkiye'nin müzecilik alanındaki tecrübelerini yakından gözlemlediklerini söyledi.

Ekimbayeva, 12 kişilik bir heyetin daha yakın zamanda Türkiye'ye gideceğini ve müzecilik konusunda tecrübe edineceklerini aktardı.

Müzelerin yeni teknolojilerle donatılması ve dijitalleştirilmesi konuları üzerinde çalıştıklarını anlatan Ekimbayeva, "Bu çerçevede Türkiye'nin, müze yönetim sistemini, müze eserlerinin korunması ve orada kullanılan yeni teknolojilerle ilgili tecrübelerini öğrenmek istiyoruz." dedi.

Ekimbayeva, gelecek aylarda Türkiye'den gelecek müze uzmanlarının katılımıyla Kazakistan'da seminer düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.