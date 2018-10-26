Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kepler Uzay Teleskobu sistemdeki bir arıza sebebiyle uyku moduna geçti

ABD Uzay Ajansı’nın (NASA) uzaylı yaşam formu arayan Kepler Uzay Teleskobu, merkeze yeni bilgi akışı sağlamasından günler sonra sistemdeki bir arıza sebebiyle uyku moduna geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NASA'nın uzaylı yaşam formu arayan Kepler Uzay Teleskobu'nun, merkeze yeni bilgi akışı sağlamasından günler sonra sistemdeki bir arıza nedeniyle uyku moduna geçtiği bildirildi.
 
NASA’nın internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:
 
“Başarılı bir bilgi akışı operasyonunun ardından Kepler ekibi, uzay aracını bir sonraki kampanyası için bilgi toplamaya programlamıştı.
 
19 ekim Cuma günü ekibin daha önceden belirlenmiş kontrolü sırasında, teleskobun kendisini yakıt harcamayan uyku moduna geçirdiğini gözlemledi. Kepler ekibi şu an arızayı çözmek ve sonrasında gerekli adımları atmak için çalışıyor."
 
Yaklaşık dokuz yıldır görevde olan Kepler uzay aracı, 29 Ağustos’ta 19’uncu kampanyası için veri toplamaya başlamış, 5 Eylül’de NASA’dan yapılan açıklamada “iticilerde alışılmadık aktiviteler” sebebiyle aracın konfigürasyonunda bazı düzeltmeler yapıldığı fakat aracın ne kadar yakıtı kaldığının bilinmediği söylenmişti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA