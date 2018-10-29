Kıbrıs adasında Yunan Apache’leri

Sitede tatbikatın nihai amacı, “Kombine ve Ortak operasyonlarla ilgili konularda, gerçekçi bir şekilde personelin uygun eğitimi ile operasyonel yetenekleri korumak ve geliştirmek” şeklinde açıklandı.

Tatbikatta bir dizi helikopterin yanı sıra AH-64A, AH-64D (Longbow radarı ile) ve CH-47D, zırhlı ve motorlu araçların yer aldığı belirtildi.