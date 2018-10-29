Kıbrıs adasında Yunan Apache’leri
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) internet sitesinde “Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin uygulanması” başlıklı bir dizi fotoğraf yayınlandı. Web sitesi, “Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde, karada ve hava yapılan çalışmalarla ilgili bir işbirliğinin Kalo Chorio atış alanında 26 Ekim 2018'de gerçekleştiğini yazdı
Sitede tatbikatın nihai amacı, “Kombine ve Ortak operasyonlarla ilgili konularda, gerçekçi bir şekilde personelin uygun eğitimi ile operasyonel yetenekleri korumak ve geliştirmek” şeklinde açıklandı.
Tatbikatta bir dizi helikopterin yanı sıra AH-64A, AH-64D (Longbow radarı ile) ve CH-47D, zırhlı ve motorlu araçların yer aldığı belirtildi.
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