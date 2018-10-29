Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Kıbrıs adasında Yunan Apache’leri

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) internet sitesinde “Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin uygulanması” başlıklı bir dizi fotoğraf yayınlandı. Web sitesi, “Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki askeri işbirliği çerçevesinde, karada ve hava yapılan çalışmalarla ilgili bir işbirliğinin Kalo Chorio atış alanında 26 Ekim 2018'de gerçekleştiğini yazdı

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sitede tatbikatın nihai amacı, “Kombine ve Ortak operasyonlarla ilgili konularda, gerçekçi bir şekilde personelin uygun eğitimi ile operasyonel yetenekleri korumak ve geliştirmek” şeklinde açıklandı.
 
Tatbikatta bir dizi helikopterin yanı sıra AH-64A, AH-64D (Longbow radarı ile) ve CH-47D, zırhlı ve motorlu araçların yer aldığı belirtildi.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

Suudi Başkonsolosluğu´na ait araçların oto yıkamacıdaki görüntüleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA