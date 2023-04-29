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Bilim-Teknoloji

Kızılelma'ya büyük ilgi! Çocuklar birbirleriyle yarıştı

TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar Kızılelma'ya dokunabilmek için çocuklar birbirleriyle yarıştı. Kızılelma'ya dokunan çocuklar poz vererek fotoğraf çektirdi.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 09:40 - Güncelleme:
Kızılelma'ya büyük ilgi! Çocuklar birbirleriyle yarıştı
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı. TEKNOFEST'te en çok ilgiyi ise milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma görüyor. Yüzlerce çocuğun TEKNOFEST'te Kızılelma'ya dokunmak için sıraya girmesi, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın TEKNOFEST'in amacı için söylediği 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' sözlerini hatırlattı.

"BURADA BİR TANE SELÇUK BAYRAKTAR GİBİ BİR ÇOCUK ÇIKARTSAK YETERLİ"

Kızılelmayı ikinci kez gördüğünü ifade eden ziyaretçi Murtaza Yıldız, "TEKNOFEST'e katıldık tüm ürünlerimizi gördük. Özellikle Kızılelma'nın füzelerini yeni gördüm. Onlarla beraber Kızılelma tutulamaz. Seçluk Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Kızımla geldim, çocuklar burada fikirlerini geliştiriyorlar. Çocukların Kızılelma'ya dokunmaları bundan 30 yıl sonra ortaya çıkacak. Selçuk Bayraktar'ın hayalleri 30 yıl sonra ortaya çıkacak. Burayı ilk adım olarak görüyorum. Burada bir tane çocuk çıkartsak yeterli" şeklinde konuştu.

Kızılelmaya dokunduğu için çok mutlu olduğunu belirten bir çocuk ziyaretçi, "Çok heyecanlandım. Hayaller kurdum. Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim" dedi.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DUYGU YAŞIYORUM"

Kızılelma'ya dokunduğu için çok duygulandığını ifade eden çocuk ziyaretçi Taha Berk Dilek, "Çok mutluyum ilk defa böyle bir duygu yaşıyorum. O anı her zaman yaşıyorum. İlk defa gördüm. Daha önce görmemiştim" diye konuştu.

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