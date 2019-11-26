KOBİ’lerin dilinden anlayan yazılım geliyor
TÜBİTAK’ın ‘tersine beyin göçü’ programı kapsamında Türkiye’ye dönen Dr. Fatma Başak Aydemir, yapay zekâ yöntemlerini kullanarak KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik yazılım üzerinde çalışıyor. Aydemir’in projesinin uygulama alanı ise Dudullu Organize Sanayi Bölgesi olacak.
Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yurt dışına giden Dr. Fatma Başak Aydemir, 7.5 yıl sonra döndüğü Türkiye’de KOBİ’lerin dilinden anlayan yazılım geliştirecek. TÜBİTAK’ın ‘tersine beyin göçü programı’ olan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırmalarına başlayan Dr. Fatma Başak Aydemir, Türkiye’de çok örneği bulunmayan ve teknik okuryazarlığı gelişmemiş şirketlerin de ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap verecek yazılımların geliştirilmesini hedefliyor. ‘Yazılım Gereksinim Mühendisliği’ alanında araştırmalar yapan Aydemir’in projesinin uygulama alanı ise Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olacak.
DAHA VERİMLİ OLUYOR
Yapay zekâ tekniklerini yazılım mühendisliğine uygulayarak yazılım süreçlerinin daha verimli şekilde yönetilmesine yönelik çalışan Dr. Fatma Başak Aydemir, yazılım gereksinim mühendisliğinin Türkiye’de çok çalışılan bir alan olmadığını ve var olan süreçlerin işletmeler için maliyetli sonuçlara yol açtığını belirtti.
SORULAR CEVAP BULACAK
Yazılım gereksinim mühendisliğinde temel hedefin var olan teknolojileri işletmelerin ihtiyaçlarıyla doğru bir şekilde eşleştirmek olduğunu ifade eden Aydemir “Bir KOBİ’nin tam olarak neye ihtiyacı var? Var olan bütün teknolojileri kendi işine entegre etmesi gerekiyor mu? Türkçe isterlerin toplanıp analiz edilmesiyle işletmeler kendileri için bu soruların cevabını bulabilecek” ifadelerini kullandı. Aydemir projesinin dijital dönüşümün getirdiği yenilikler karşısında bocalayan işletmeler için de çözümler sunacağını belirtti.
TÜRKÇE OLACAK
Aydemir sürdüreceği çalışmaları şöyle anlattı: “İngilizce üzerine doğal dil işleyerek ve çeşitli yapay zekâ teknikleri kullanarak birtakım analizler yapıyordum. TÜBİTAK Projesi’nde de bunu Türkçe üzerine yapmayı önerdim. Buna katkı yapabileceğimi düşündüm. Yazılım mühendisliği sürecine Türkçe doğal dil işleme süreçlerini dâhil edip daha verimli hale getirmeyi hedefliyorum.” Aydemir “Türkçe olarak söylenmiş ya da yazıya dökülmüş isterleri analiz edecek ve anlayacak yeterli araç gereçler, yöntemler elimizde yok. Ayrıca Türkçe yazılım isterlerinin toplandığı bir veri tabanı da yok. Bugün ancak İngilizce yazılım gereksinimlerine bakarak modeller oluşturup kod geliştirebiliyoruz “Türkiye’de çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme var ve bu işletmelerin çoğunun teknoloji okuryazarlığı düşük. Benim projem teknik yönü zayıf işletmelerin ve diğer paydaşların da kendi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ifade etmelerini ve böylece bu ihtiyaçlara uygun yazılımlar geliştirilerek işletmelerin dijital dönüşümlerini verimli bir şekilde geçirmelerini sağlayacak” diye konuştu.
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