KOBİ’lerin dilinden anlayan yazılım geliyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yurt dışına giden Dr. Fatma Başak Aydemir, 7.5 yıl sonra döndüğü Türkiye’de KOBİ’lerin dilinden anlayan yazılım geliştirecek. TÜBİTAK’ın ‘tersine beyin göçü programı’ olan ‘Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’ kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde araştırmalarına başlayan Dr. Fatma Başak Aydemir, Türkiye’de çok örneği bulunmayan ve teknik okuryazarlığı gelişmemiş şirketlerin de ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap verecek yazılımların geliştirilmesini hedefliyor. ‘Yazılım Gereksinim Mühendisliği’ alanında araştırmalar yapan Aydemir’in projesinin uygulama alanı ise Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olacak.

DAHA VERİMLİ OLUYOR

Yapay zekâ tekniklerini yazılım mühendisliğine uygulayarak yazılım süreçlerinin daha verimli şekilde yönetilmesine yönelik çalışan Dr. Fatma Başak Aydemir, yazılım gereksinim mühendisliğinin Türkiye’de çok çalışılan bir alan olmadığını ve var olan süreçlerin işletmeler için maliyetli sonuçlara yol açtığını belirtti.

SORULAR CEVAP BULACAK

Yazılım gereksinim mühendisliğinde temel hedefin var olan teknolojileri işletmelerin ihtiyaçlarıyla doğru bir şekilde eşleştirmek olduğunu ifade eden Aydemir “Bir KOBİ’nin tam olarak neye ihtiyacı var? Var olan bütün teknolojileri kendi işine entegre etmesi gerekiyor mu? Türkçe isterlerin toplanıp analiz edilmesiyle işletmeler kendileri için bu soruların cevabını bulabilecek” ifadelerini kullandı. Aydemir projesinin dijital dönüşümün getirdiği yenilikler karşısında bocalayan işletmeler için de çözümler sunacağını belirtti.