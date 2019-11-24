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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Kök Hücre Enstitüsü’nden ‘yerli üretim’ hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tıpta ‘yerli üretim’ hedefiyle yola çıkan Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü’nü ziyaret etti.

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Söz konusu enstitünün faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Varank, laboratuvarlarda incelemede bulundu. 

ULUSLARARASI OLACAK

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, Türkiye’deki araştırma kabiliyetleri tüm bilim insanlarının kullanımına sunmak istediklerini söyledi. Varank, Türkiye’de kritik teknolojilerde araştırma yapan ve bunu ürüne dönüştürmek için sanayiyle birlikte hareket eden altyapılar olduğuna dikkati çekerek, “Kök Hücre Merkezi de bunlardan birisi olmak için bakanlığımıza başvurdu. Resmi süreçler yürütülüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bu kabiliyetleri bizzat görmek istedim. Bu yapıları tüm Türkiye’nin hizmetine açmak, hatta uluslararası bir merkez haline getirerek dünyaya etki edecek kritik teknolojileri üretme çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz” diye konuştu. 

HEDEF KANSER AŞISI

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Kök Hücre Enstitüsü ile TARLA’nın ulusal merkez olması için uzun yıllardır çalıştıklarını söyledi. Kök Hücre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Günhan Gürman ise “Şu anda hücresel tedaviler ve klinik uygulamaları, doku ve organ mühendisliği ile biyomalzemeler, kanser aşısı ve gen tedavisi alanlarında faaliyet gösteriyoruz” dedi.

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