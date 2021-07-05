Komşuda AKYA paniği: Geliyor

5 Temmuz 2021 Pazartesi 07:13 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 07:13

Yerli üretim denizaltıların ana silahı olarak tasarlanan Roketsan ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı.

İlk test atışının Temmuz 2013'te gerçekleştiren AKYA, yılbaşında TCG GÜR denizaltısı tarafından başarılı test atışıyla gücünü kanıtladı.

Balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar oranına sahip torpidonun TCG PİRİREİS (S-330) olan Reis Sınıfı Denizaltılar ile hâlihazırda envanterde bulunan Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarda kullanılacağı öngörülüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ENVANTERDE

533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1.200 kg. ağırlığa sahip torpido, 40 knot hızda 15 kilometre mesafe kat edebiliyor. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre, AKYA'nın önümüzdeki yıl Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor.

KOMŞU RAHATSIZ

TÜRKİYE'nin özellikle deniz savunmasında hayata geçirdiği projelerden rahatsız olan Yunan medyası da kendi ülke donanmalarının envanterinde bulunan denizaltıların modern torpidolardan yoksun olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli torpido projesi AKYA'yı gündemine alıyor.