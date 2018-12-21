Kore Cumhuriyeti merkezli havacılık firması KAI, yeni helikopterini tanıttı

Yaklaşık üç yıl sürmesi planlanan testlerin ardından LAH, 2023 yılında Kore Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye başlayacak. 5 ton sınıfı olarak geliştirilen LAH, sivil ve askeri pazarlar hedeflenerek geliştirildi. Yüksek hareket kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik donanıma sahip olduğu açıklanan helikopter 15 yolcu taşıyabiliyor.

(C4Defence)