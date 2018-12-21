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Kore Cumhuriyeti merkezli havacılık firması KAI, yeni helikopterini tanıttı

Kore Cumhuriyeti’nin yerli imkânlarla geliştirdiği helikopter, LAH (Light Armed Helicopter / Hafif Silahlı Helikopter) adıyla tanıtıldı. Haziran 2015’te geliştirme çalışmaları başlayan sistemin temel tasarım çalışmaları 2016 yılında tamamlandı. Kara Kuvvetleri’nin kullanımı için geliştirilen platform, önümüzdeki ay yer testlerine başlayacak ve Mayıs 2019’da ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

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Yaklaşık üç yıl sürmesi planlanan testlerin ardından LAH, 2023 yılında Kore Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye başlayacak. 5 ton sınıfı olarak geliştirilen LAH, sivil ve askeri pazarlar hedeflenerek geliştirildi. Yüksek hareket kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik donanıma sahip olduğu açıklanan helikopter 15 yolcu taşıyabiliyor. 

(C4Defence)

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