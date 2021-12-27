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Bilim-Teknoloji

Kovid-19 beyni etkiliyor mu? 'Virüs 230 gün boyunca orada kaldı'

Yeni bir çalışma, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün günler içinde solunum sisteminden beyne, kalbe ve vücuttaki hemen hemen her organ sistemine geçebileceğini ve aylarca orada kalabileceğini söylüyor. Araştırmaya göre, bazı durumlarda virüs, semptomların başlamasından sonra 230 güne kadar beynin tüm bölgelerinde kaldı.

star.com.tr27 Aralık 2021 Pazartesi 14:10 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:10
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ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH) bir ekip, yeni tip koronavirüsün insan bedeni üzerindeki etkileri ile ilgili bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Aaraştırmalarını virüsün insan vücudunda nasıl yayıldığına dair bugüne kadarki "en kapsamlı analiz" olarak nitelendiren bilim insanları, bulgularını Kovid'e yakalandıktan sonra ölen 44 hastanın otopsilerine dayandığını açıkladı.

Otopsilerin 26 Nisan 2020 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldığı belirtildi.

'230 GÜN BOYUNCA BEYİNDE KALDI'

Araştırmanın sonuç raporunda, 'Sonuçlarımız gösteriyor ki, SARS-CoV-2'nin en yüksek yükü hava yolları ve akciğerde olsa da, virüs enfeksiyon sırasında erken yayılabiliyor ve beyin dahil olmak üzere tüm vücuttaki hücreleri enfekte edebiliyor.

Araştırmacılar, viral RNA'nın asemptomatik veya hafif Kovid vakalarıyla ölen hastalar arasında bile "yaygın bir şekilde dağıldığını" yazdı. Bazı durumlarda virüsün, semptomların başlamasından sonra 230 güne kadar beynin tüm bölgelerinde kaldığı belirtildi.

Bilim insanı Ziyad Al-Ali Bloomberg'e verdiği demeçte, çalışmanın semptomlar devam ettiğinde neden bazı hastaların 'uzun süre Covid'den muzdarip olduğuna dair bir cevap sağlayabileceğini söyledi.

Al-Ali, "Uzun zamandır kafamızı kaşıyıp Covid'in neden bu kadar çok organ sistemini etkilediğini soruyoruz. Bu makale bu soruya biraz ışık tutuyor. Hafif veya asemptomatik akut hastalığı olan kişilerde bile Kovid'in neden uzun süre ortaya çıkabileceğini açıklamaya yardımcı olabiliyor.' dedi.

star.com.tr

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