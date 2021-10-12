'Kremlin'in beyni Gri Kardinal'den çok çarpıcı yorum: Cüce süper güçler kurulacak

star.com.tr 12 Ekim 2021 Salı 17:52 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 17:52

Putin'in eski yardımcısı Vladislav Surkov, gelecek yüzyılda siyasetin ve hükümetlerin evrimine ilişkin öngörüsünün ana hatlarını verdiği 'Issız Demokrasi ve 2121'in Diğer Siyasi Harikaları' başlığıyla kaleme aldığı bir makalede anlattı.

Surkov'un teorisine göre, önümüzdeki yüzyıl siber uzayın 'bölünmesine' ve 'sömürgeleşmesine' tanık olurken, sahada pek çok savaş yaşanacak. Hükümet yapısı açısından internet, artık insanların temsilci seçmesine gerek kalmayacağı bir doğrudan demokrasi biçimine dönüşecek. Bunun yerine, dileyen herkes önerilen yasaya oy verebilecek.

Surkov makalesinde bu teorisini şöyle örneklendiriyor:

'Örneğin, arıcılıkla ilgili bir yasaya ihtiyacınız varsa, ilgili herkes (arıcılar, bal tutkunları, güzellik uzmanları, eczacılar, arılar tarafından sokulanlar, alerjisi olanlar, avukatlar, kovan üreticileri, arı sevenler ve arı düşmanları) taslakların hazırlanmasına, tanıtımına, tartışılmasına ve benimsenmesine doğrudan katılabilir.

Bu sistemde meclis yok. Onun yerine iletişim araçları, algoritmalar ve moderatörler var.'

Gelişimle, makinelerin sürekli olarak insan faktörünü ortadan kaldırmaya çalıştığını belirten ve bunu 'ölümcül bir hata olarak niteleyen Surkov, 'Biyolojik vatandaşlar giderek daha fazla rahatlığa ve daha az değere sahip olacak ve insanların artık etkisinin olmadığı bir noktaya gelecek.' dedi.

'SANAL CUMHURİYETLER KURULACAK'

Surkov ayrıca, gerçek toprakları olmayan 'sanal cumhuriyetler', gelenek ve atalara saygının artık olmadığı 'yurtseverlik sonrası topluluklar' gibi yeni tür devletlerin ortaya çıkacağını da tahmin ediyor.

Ayrıca, minimum fiziksel araziye sahip ancak gerektiğinde "en büyük devletlerin askeri ve ekonomik potansiyellerini felç edebilecek" miktarda siber kaynaklara sahip uluslar olarak tanımladığı "cüce süper güçlerin" gelişeceğini öne sürüyor.

'Diğer devletler, çevreyi korumak için tüketimi zorla sınırlayan ve Greta Thunberg'in yüzü olan banknotlar basan "ekolojik diktatörlükler" gibi davranacaklar.'

Bir zamanlar Kremlin'in 'gri kardinali' olarak adlandırılan Surkov, Şubat 2020'ye kadar Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü ve 1999'dan beri Putin'in yanında çeşitli görevlerde bulundu. Kremlin'de geçirdiği süre boyunca, Batılı yorumcular sık sık onu, 'tüm operasyonun arkasındaki beyin' olarak tasvir etti.

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