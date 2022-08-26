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Bilim-Teknoloji

Kritik iş birliği! TOGG engelleri aştı

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim BlindLook ile yaptığı iş birliği kapsamında fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsizleştirecek.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 11:02 - Güncelleme:
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Togg'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcı odaklı bir yaklaşımla geliştirilen Togg, görme engelli kullanıcıları özgürleştiren girişim Blindlook'un "herkes için erişilebilir bir dünya" hedefine ortak oldu. BlindLook'un partnerlerine sunduğu kapsayıcı hizmeti belgeleyen global sertifikası EyeBrand ağına katılan Togg, fiziksel ve dijital ürünlerinin temas noktalarını adım adım engelsiz bir hale getirecek. Yapılan iş birliği kapsamında Togg'un ürün ve hizmetleri BlindLook'un ses odaklı teknolojisiyle görme engelli kullanıcılar için erişilebilir olacak.

BlindLook'un yüzde 100 ses odaklı özgürlük teknolojisi Sesli Simülasyon, tam ve kısmi görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getirip, görme engelli bireylerin ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına olanak sağlıyor.

Togg entegrasyonu tamamlandığında görme engelli bireyler Togg'un resmi internet sitesi "www.togg.com.tr"ye BlindLook hesaplarıyla girip, ürün ve hizmetlerden eşit ve erişilebilir şekilde yararlanabilecekler.

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