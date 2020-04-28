28 Nisan 2020 Salı 12:38 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:39

Son yıllarda, böcek türlerinin popülasyonları konusunda birçok araştırma yapıldı ancak, Almanya, Hollanda ve Rusya'dan uluslararası bir bilim adamları ekibi tarafından yürütülen son araştırma, bugüne kadar yapılan en büyük çalışma...



Çalışma, 1.676 tesiste yürütülen 166 uzun dönemli rapordan elde edilen verileri içeriyor. Söz konusu çalışmanın sonuçları, Science dergisinde yayımlandı.

Araştırmaya göre, karıncalar, kelebekler ve çekirge gibi karada yaşayan böceklerin nüfusu, yılda yüzde 0.92 azalıyor. Bu oran, on yılda yüzde 9'dan fazla bir yok oluş demek... Bilim insanları elde edilen verilerin, önceki çalışmalara kıyasla daha iyi bir tablo çizdiğini, ancak durumun hala çok ciddi olduğunu söylüyor.

Alman Bütünleştirici Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi'nden (iDiv) araştırmasının baş yazarı Dr. Roel Van Klink, "30 yılda böceklerin çeyreği yok oldu. Bu ortalama olduğu için durumu bundan çok daha kötü olanlar bölgeler var.

Bilim insanlarını şaşırtan veriler

Araştırmaya göre, en büyük düşüş, Batı ve Orta Batı ABD'de, Avrupa'da bilhassa Almanya'da meydana geldi.

Doğal rezervlerindeki böceklerin, korunan alanlarda yaşayanlardan daha iyi durumda olması, araştırmayı yapan bilim insanlarında şaşkınlığa neden oldu.

Araştırmacılar, mayıs sinekleri ve midges sineği gibi suda yaşayan bazı böcek popülasyonunun, yılda yüzde 1,08, her on yılda yüzde 11 artış gösterdiğini keşfettiler.

Araştırmada bu konu, 'iyi bir gelişme' olarak aktarıldı.

Çalışma, nüfusun azalmasına neyin sebep olduğuna dair kesin bir kanıt sunmasa da, kentleşme nedeniyle böceklerin yaşam alanlarının yok edilmesinin olası nedenlerden biri olduğunu söylüyor.

Önceki çalışmalar iklim değişikliğinin, böcek ilacı kullanımının ve böceklerin yok olması için bazı arazi temizleme yöntemlerinin araştırma konusu duruma neden olduğu belirtilmişti.

Kritik uyarı!

Böcekler, dünyadaki yaşamın önemli bir parçası olarak, polen toz taşıma görevini üstlenirler. Uzmanlara göre, böcek popülasyonundaki düşüş, diğer türler için besin döngüsünün en önemli yiyeceklerini yok oluşla karşı karşıya getirecek. İnsanlar tarafından yetiştirilen ürünlerin dörtte üçünün tozlaşması böcekler tarafından yapılıyor.

Uzmanlar bu nedenle, böcek türlerinin yok oluşunun, insanoğlunun felaketi olacağı konusunda uyarıyor.

star.com.tr

