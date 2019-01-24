Kullandığın kadar öde dedi geliri 7’ye katladı

Özellikle veri depolama, sunucu ve verinin korunmasına yönelik Dell Technologies çözümleri ve iş ortağı Bulutistan ile birlikte neler yapılabileceğine dair sunumların aktarıldığı etkinlikte Bulutistan Genel Müdürü Begim Başlıgil, katılımcılara iş yerlerinin nasıl dava verimli hale getirilebileceğini anlattı. Başlıgil şunarı söyledi:

“Bulutistan olarak 2018 yılında müşteri sayımızı 4 katına, aylık tekrarlanan gelir modelimizi ise 7 katına çıkardık. Bu büyümenin arkasında, müşterilerimize kullandıkları kadar ödedikleri, Dell EMC altyapısı sayesinde performansı yüksek bir altyapıyı onların bütçeleri ile uyumlu olarak sunmamız yer alıyor. Ayrıca acil kapasite ihtiyaçlarını en kısa zamanda müşterilerimize sağlayıp, projelerinin çok hızlı hayata geçmelerini sağlıyoruz. Türkiye’nin en büyük işletmeleri, son 4 yıldır Bulutistan ile çalışmayı tercih ediyor. Bunda her bir müşterimizi stratejik iş ortağı olarak görmemizin büyük etkisi bulunuyor. Ayrıca Dell EMC sayesinde kullandığımız sistemlerin ölçeklenebilir yüksek performansı, süreçleri esnek hale getirerek hem bizi hem de müşterilerimizi daha ileri taşıyor.”

Dell EMC Satış Direktörü Tarık Yenipazar ise sunumunda, şirket olarak dünya çapında Bulut

Hizmet Sağlayıcılarını (CSP - Cloud Service Provider) desteklediklerini dile getirdi. Yenipazar

konuyla ilgili olarak: “Türkiye’deki bulut hizmet sağlayıcıları ile birlikte rekabetçi çözümler üretiyoruz. Dell EMC, global veri merkezleri kurup halihazırda bu hizmetleri sunan iş ortaklarına rakip olmak yerine, iş ortaklarını destekleyen bir strateji ile bulutta yer alıyor” diye konuştu.