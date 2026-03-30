30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Bilim-Teknoloji

Külliye'de önemli tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan geçişi resmen ilan edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan edecek. Hedef, 2 yıl içinde Türkiye genelinde 5G altyapısını tamamen yaygınlaştırmak.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 11:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mobil haberleşme tarihinde yeni bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, 32 yıllık mobil iletişim yolculuğunda kritik bir eşiğe gelindiğini ve 23 Şubat 1994'te başlayan bu serüvenin 5G teknolojisiyle yeni bir safhaya taşındığını kaydetti.

Türkiye'nin 5G'ye geçişinin yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle resmen ilan edileceğini bildiren Uraloğlu, "1 Nisan'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak. 2 yıl içerisinde ülkemizin her bir noktasında 5G hizmetini yaymayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim hızının, söz konusu teknolojiyle artacağına dikkati çeken Uraloğlu, bu alandaki dönüşümün yalnızca haberleşmeyle sınırlı kalmayacağını vurguladı.

Uraloğlu, 5G'nin sunacağı katkılara ilişkin, "Yeni teknolojiyle birlikte, akıllı ulaşım sistemlerinden otonom sürüşe, uzaktan sağlık uygulamalarından akıllı fabrikalara, yüksek çözünürlüklü medya yayıncılığından tarım teknolojilerine kadar birçok alanda köklü değişim yaşanacak." ifadesini kullandı.

  • 5G geçiş
  • Türkiye Cumhurbaşkanı
  • 2 yıl hedefi

