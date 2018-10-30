Lenovo Z5 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Lenovo Z5 ve S5 Pro modellerinin piyasaya çıkmasının ardından Z5 Pro modelinin ne zaman duyurulacağı oldukça merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde firmanın CEO’su Chang Cheng tarafından yapılan açıklamada yeni modelin Kasım ayının ilk gününde duyurulacağı resmiyet kazanmıştı.

Yapılan bu duyurun ardından paylaşılan görselle yeni amiral gemisinin, son zamanların trendi haline gelen kızaklı tasarım ile geleceği de belli olmuştu.

Bugün paylaşılan rapor ile birlikte Lenovo‘nın yeni amiral gemisi hakkında önemli detaylar gün yüzüne çıkartıldı. Paylaşılan detaylara göre, yeni amiral gemisinin kızaklı yapısının nasıl görüneceği yeniden gözler önüne serildi. Xiaomi Mi Mix 3 ile benzer bir tasarım anlayışına sahip olacağı belirtilen, Z5 Pro modeli ile birlikte Lenovo ekran-çerçeve oranını yüksek tutmayı planlıyor.

Lenovo Z5 Pro özellikleri

Bu sebepten dolayı kızaklı yapıyı tercih eden Lenovo, ayrıca yeni amiral gemisinde son teknolojilere yer vereceğini de görmekteyiz. Çift ön ve arka kamera kurulumu ile geleceği söylenen Z5 Pro modeli hakkında aktarılan rapora göre, yeni amiral gemisi Turbo özelliği ile ön plana çıkacak.

Huawei’nin GPU Turbo özelliği benzer bir yapıya sahip olacağı belirten bu Turbo özelliği sayesinde Lenovo, Z5 Pro kullanıcılarına yüksek kalitede grafikler ve çok daha fazla güç tasarrufu sağlamayı vadediyor. Tüm bunların haricinde ise yeni amiral gemisi donanım düzeyindeki şifreleme sistemi ile geleceği de tahmin ediliyor.

Lenovo Z5 Pro teknik özellikleri nasıl olacak?

Görünen o ki, Lenovo Z5 Pro özellikleri ile de ön plana çıkacak. 6.4 inç boyutundaki AMOLED ekranın üzerine kurulacak olan Z5 Pro, Xiaomi Mi Mix 3 ile benzer bir tasarım alt yapısına sahip olacak.

10 nm üretim süreci ile üretilen Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefona, grafik tarafında gerekli olan gücü ise Adreno 630 GPU verecek. Bu işlemciye ise 6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama alanı eşlik edecek.

Lenovo Z5 Pro özellikleri

Batarya konusunda da oldukça cömert davranacak olan Lenovo kullanıcıların karşısına 4000mAh boyutundaki bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

Ekrandan parmak izi okuyabileceği belirtilen amiral gemisi arka tarafında ise, 20+ 16 megapiksel olmak üzere çift arka kamera kurulumuna ev sahipliği yapacağını görmekteyiz.

(ShiftdeIlete)