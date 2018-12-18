Lenovo Z5s tanıtıldı: Minik çentik, 3 arka kamera

Lenovo’nun yakın zaman sızıntılarıyla gündemi meşgul eden yeni telefonu sonunda tanıtıldı. Lenovo Z5s uygun fiyatı, minik çentiği ve 3 arka kamerası ile dikkat çekiyor.

Lenovo Z5s özellikleri

Lenovo Z5s, yenilikçi tasarımıyla giriş-orta segment telefonlar arasına iddialı bir giriş yapıyor. Su damlası çentik tasarımı, telefonun ince çerçevelere sahip olmasını sağlamış. Alt bölümdeki çerçevenin de küçük tutulmasıyla birlikte ekran/kasa oranıyla agresif bir telefon karşımızda.

Su damlası çentiğiyle ön yüzü OnePlus 6T’yi andıran telefonun arka yüzü ise 3 arka kemeradan dolayı Huawei P20 Pro’ya çok benziyor. Benzer kamera dizilimi tercih edilmiş ve logo aynı yere konumlandırılmış. Huawei P20 Pro’nun aksine arka yüzeyin ortasında parmak izi sensörüne yer veriliyor.

Cam arka yüzeyi, metal çerçeveler destekliyor. Lenovo Z5s, su sıçramalarına karşı P2i standartlarında dayanıklılık sergiliyor. Telefonun altında mono hoparlör, Type-C portu ve 3.5 mm kulaklık jackına yer veriliyor.

Lenovo Z5s gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alıyor. Üç farklı RAM ve depolama seçeneği sunuluyor: 4 GB RAM – 64 GB depolama alanı, 6 GB RAM – 64 GB depolama alanı ve 6 GB RAM – 128 GB depolama alanı. Depolama alanını microSD kart ile arttırabilmek mümkün.

Telefonda üç adet arka kamera bulunuyor. Ana kamera 16 MP çözünürlüğe ve F1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera 8 MP çözünürlüğünde ve bu kamera 2X yakın çekim yapabiliyor. Üçüncü kamera ise portre çekimleri için derinlik tespiti yapmaya yarıyor. Ön kamera 16 MP çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açığına sahip.

Batarya özelliklerine baktığımızda 3300 mAh büyüklüğünde hızlı şarj destekli bir bataryaya yer verildiğini görüyoruz. Android 9.0 ile kutudan çıkan Lenovo Z5s, ZUI 10 arayüzü ile destekleniyor.

Lenovo Z5s yurt dışı fiyatı

Lenovo Z5s, Çin’de 24 Aralık tarihinde satışa sunulacak. 4GB RAM/64GB versiyonu 200 dolar, 6GB RAM/64GB versiyonu 230 dolar ve 6GB RAM/128GB versiyonu 275 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

(Donanım Haber)