LG, Güney Kore'de telefon üretimini durdurma kararı aldı

Zarar eden akıllı telefon bölümünü ayakta tutabilmek için bu kararı uyguladığı belirtilen LG, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde 72.5 milyon dolarlık zarar açıklamıştı. Şirketin telefon bölümü ise geçtiğimiz yılı 700 milyon doların üzerinde zararla kapattı.

LG'nin Güney Kore ve Vietnam dışında Çin, Brezilya ve Hindistan'da da telefon üretimi yapan tesisleri bulunuyor. Güney Kore'de bulunan dev fabrikada ise LG'nin toplam telefon üretiminin yüzde 20'sini oluşturan amiral telefonlarının üretimi yapılıyordu.