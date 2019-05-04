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Lise öğrencilerinden benzinli motor yazılımı

Edirne'de lise öğrencileri, benzinli motorlarda kullanılması için açık kaynak koda sahip özgün bir modülü yazılımı geliştirdi.

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Edirne'de lise öğrencileri, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında benzinli motorlarda sensör sinyallerinin motor işletim sistemi için ateşleme ve enjeksiyon zamanlaması yazılımı projesi hazırladı.

Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen fuarda öğrenciler yıl boyunca çeşitli alanlara yönelik hazırladıkları projeleri sundu. 

Fuarda, Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri, benzinli motorlarda kullanılması için açık kaynak koda sahip özgün bir modülü yazılımı geliştirdi.

Projenin koordinatörü bölüm öğretmeni Erman Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir motorun çalışması için gerekli yazılım koşullarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Öğrencilerin özgün bir yazılım geliştirdiğine dikkat çeken Yaman, şöyle devam etti:

"Bu yazılımla öğrencilerimiz tek silindirli bir motorun çalışması için gerekli olan bütün materyalleri topladı ve yazılımları yazdı. Teorik ve pratik olarak şu anda çalışıyor. İlerleyen aşamalarda gaz pedalı ve gaz kelebek modülünü de dahil ederek komplike bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Sistemimiz motordaki devir sensörlerini kullanıyor. Devir sensörlerinden endüktif ve hall etkili sinyal alan sensörlerimiz ateşleme modülüne sinyal veriyor. Ateşleme modülü de diğer modülleri tetikleyerek ateşleme bobini ve enjektörlerin uygun zamanda ve uygun sürede çalışmasını sağlayarak bir motorun çalışması için gerekli olan şartları sağlıyor."

Öğrencilerden Süleyman Öz de ekip olarak kendi yazılımlarını geliştirdiklerini belirterek, hazırladıkları projeyi ilerleyen zamanlarda geliştirmeyi düşündüklerini kaydetti.

Okul Müdürü Tolga Ünal ise TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı çerçevesinde 20 projenin sergilenmeye değer görüldüğünü ifade etti.

Projelerden bir çoğunun patent alabilecek düzeyde olduğunu anlatan Ünal, "Tüm projelerimiz çok başarılı. Son derece olumlu ve yararlı bir fuar oluyor. Büyük emekler sonucunda ortaya çıkan çalışmalar oldu." dedi.

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