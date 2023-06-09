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Bilim-Teknoloji

'Longciang-3' uzaya gönderildi

Çin, Dünya yörüngesinde uydu iletişimi ve uzaktan algılama teknolojilerini test etmek için 'Longciang-3' test uydusunu uzaya gönderdi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 15:46 - Güncelleme:
'Longciang-3' uzaya gönderildi
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Xinhua'nın haberine göre, uydular, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu aktarım teknolojileri ve radyo-frekans astronomisi testlerinde kullanılması amaçlanan uyduların fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 20'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Longciang-1 ve Longciang-2 uyduları, Çin'in Çang'ı-4 keşif görevinde kullanılan Çüeçiao aktarım uydusu ile 2018'de Ay yörüngesine fırlatılmıştı.

  • Longciang-3
  • test uydusu

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