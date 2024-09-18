İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik dün dijital saldırı düzenledi. Saldırıda 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybetti, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. Tüm bu yaşananların ardından Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları yeniden gündem oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Selçuk Bayraktar'ın birkaç gün önce TRT Haber'e yapmış olduğu açıklama yeniden akıllara geldi. Selçuk Bayraktar'ın 14 Eylül'de Aksaray'da düzenlenen TEKNOFEST Roket Yarışması'nda yapmış olduğu açıklama ile kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olmasının ülkemiz açısından önemini ve saatlerin, telefonların içerisine kadar girilebildiğini belirtmişti.

Bayraktar konuyla ilgili açıklamalarında, "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik. Bunu inşa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.