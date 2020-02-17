macOS, Windows'dan daha mı güvenli? İşte şaşırtan güvenlik raporu

17 Şubat 2020 Pazartesi17:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:25

macOS işletim sistemi, sanıldığı kadar güvenli olmayabilir. Kötü amaçlı yazılımlardan korunma aracı Malwarebytes tarafından yayınlanan rapora göre; macOS işletim sistemli Mac bilgisayarlar, Windows yüklü bilgisayara göre iki kat daha fazla kötü amaçlı yazılım tehdidiyle karşı karşıya.

Bu noktada Mac kullanıcılarının en çok karşılaştığı kötü amaçlı yazılımların başını reklam yazılımları çekiyor. Kullanıcıların bilgisi olmadan, çoğu zaman başka bir yazılımla birlikte yüklenen bu reklam yazılımları, kullanım esnasında pop-up şeklinde reklamlar göstererek gelir elde etmeye çalışıyor.

Donanım Haber'de yer alan bilgiye göre ayrıca, bazı reklam yazılımlarının arka planda kişisel verileri topladığı da biliniyor. Sayıları 2019'da tavan yapan kötü amaçlı bu yazılımlar, macOS işletim sistemi için büyük bir tehdit haline gelmiş durumda.

macOS için %400 daha fazla tehdit

Malwarebytes araştırmacıları, macOS yüklü Mac bilgisayarlarda yüzde 400 daha fazla tehdit artışı yaşandığının altını çiziyor. Yayınlanan raporda Mac bilgisayarlar için 2019'da uç başına ortalama 11 tehdit tespit edilirken, Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda ise uç nokta başına 4,8 tehdit kaydedildi. Rakamlar macOS için 2 kat daha fazla tehdit unsuru olduğunu ortaya koyuyor.

Genel toplamda Windows için yaklaşık 24 milyon kötü amaçlı reklam yazılımı tespit ettiklerini açıklayan güvenlik şirketi, bu sayının macOS işletim sisteminde 30 milyona ulaştığını söylüyor. Bu rakam macOS için oldukça endişe vericiyken, sayının fazla olmasında artan satışlardan ötürü, kötü amaçlı yazılım üretenlerin iştahının kabarmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Malwarebytes yazılımı yüklü bilgisayarlardan edinilen bilgilere göre; hem Windows hem de macOS işletim sistemlerinde en çok karşılaşılan reklam yazılımı tehditleri ise sırasıyla Adware.NewTab, PUP.PCVARK ve PUP.MacKeeper oldu.

Windows kötü amaçlı yazılımlarda daha kötü

Malwarebytes araştırmacıları, bu tehditlerin kullanıcı izni olmadan arka planda çalıştığını söylüyor. Ancak, Windows kullanıcılarının karşılaştığı tehditlerle karşılaştırıldığında devede kulak kalıyor.

Zira açıklanan güvenlik raporuna göre, Windows kullanıcıları reklam yazılımlarının yanı sıra Emotet, Trojen, Truva atı ve Ryuk gibi çok daha zarar verici kötü amaçlı yazılımlarla karşı karşıya kalıyor.