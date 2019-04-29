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Mark Zuckerberg'den eşi için ilginç icat: Uyku kutusu

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, çocukları yüzünden uyku problemleri çeken eşi için 'Uyku kutusu' isimli bir icat yaptı. Buna göre, Zuckerberg'in eşi her sabah çocukları kontrol etmek üzere saati kontrol ederken uykusunu bölmeyecek, doğru zamanın geldiğini 'Uyku kutusunun' ışığından anlayacak.

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Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan için yeni bir icat yaptı. 
 
Ünlü girişimci tarafından yatağın yanında kullanılmak üzere icat edilen 'Uyku kutusu' isimli aletin özelliği ise sabah saat 6 ile 7 saatleri arasında üzerindeki ışığın yanması. 
 
Böylelikle Priscilla Chan, çocukları uyandırma saatinin geldiğini kolaylıkla anlayabilecek. 
 
'Uyku kutusunu' Instagram üzerinden tanıtan Zuckerberg, şunları söyledi:
"Anne olmak zordur ve çocuklarımız dünyaya geldiğinden beri Priscilla geceleri zor zamanlar yaşadı. Geceleri uyanıp saatini kontrol ediyordu, ancak çocukların uyandırma saati henüz gelmediği için stres olup geri uyuyamıyordu. Bu yüzden 'uyku kutusu' adunu verdiğim bu şey üzerinde çalıştım. Yatağının yanında duruyor ve sabah saat 6 ile 7 arasında loş bir ışık yakıyor. Böylelikle birimizin çocukları uyandırmak üzere kalkması gerektiğini anlayabilecek. Ve alet saati göstermediği için eğer gece yarısı uyandıysa endişelenmeden uyumaya devam edebilecek. Alet bugüne kadar beklediğimden de iyi çalıştı ve o şimdi geceleri uyuyabiliyor. 
 
Bir mühendis olarak eşimin daha iyi uyuyabilmesi için bir icat yapmak sevgimi ve şükranlarımı göstermek için en iyi yöntemlerden biri. Bazı arkadaşlarım da bunun gibi bir şey istediklerini söylediler, bu yüzden daha fazla insan için uyku kutusu üretmek isteyen bir girişimci çıkma ihtimaline karşı bunu buraya bırakıyorum"
 

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