Mars misyonunda taş zemin engeli
Geçtiğimiz yıl Mars’a çeşitli deneyler yapmak için gönderilen InSight aracının sondaj cihazı gezegenin toprağı tarafından geri itildi.
Amerikan Uzay Ajansı (NASA) araştırmacılarını şaşırtan gelişmede sondanın dışarı itilmesindeki sebep olarak toprağın özelliklerine işaret ediliyor. Açıklamaya göre sonda cihazının önündeki boşluğa dolan toprak, en az 3 metre derinliğe inmesi istenen aletin ilerlemesini engellediği gibi geri çıkmasına neden oluyor. InSight uzay aracı, iniş yaptıktan sonra sondanın kullanılabileceği yumuşak toprağa sahip bölge arayışına girdi.26 Kasım 2018’de Marsa iniş yapan InSight üç deney yürütüyor.
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