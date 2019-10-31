Mars misyonunda taş zemin engeli

Amerikan Uzay Ajansı (NASA) araştırmacılarını şaşırtan gelişmede sondanın dışarı itilmesindeki sebep olarak toprağın özelliklerine işaret ediliyor. Açıklamaya göre sonda cihazının önündeki boşluğa dolan toprak, en az 3 metre derinliğe inmesi istenen aletin ilerlemesini engellediği gibi geri çıkmasına neden oluyor. InSight uzay aracı, iniş yaptıktan sonra sondanın kullanılabileceği yumuşak toprağa sahip bölge arayışına girdi.26 Kasım 2018’de Marsa iniş yapan InSight üç deney yürütüyor.