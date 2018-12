Mars'ın sesi ilk kez duyuldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçen hafta gezegene inen InSight'ın güneş panellerine vuran rüzgarın sesinin kaydını kamuoyuyla paylaştı.

LIVE NOW: Hear my team about how I captured the #SoundsOfMars https://t.co/yz5D9cuLlU.

Read news story: https://t.co/KcwYHRrGes pic.twitter.com/fEd3oMFoeV