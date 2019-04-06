NASA, Mars'ta yaşanan güneş tutulması görüntüledi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2012 yılında Mars’a inen keşif aracı, Mars’ın uydularının güneşin önünden geçişini kaydetti.

Curiosity’nin üzerinde bulunan bir kamera olan Mastcam’in üzerindeki güneş filtreleri doğrudan Güneş’i görüntülemesini sağlıyor.

NASA’dan yapılan açıklamada, uzay aracı, Mars’ın iki uydusu olan Phobos ve Deimos’un neden olduğu bazı güneş tutulması görüntülerini dünyaya gönderdi.

Mars’ın diğer uydusu Deimos’un 17 Mart Pazar günü Güneş’in önünden geçiş anı

26 kilometre genişliğindeki Phobos 26 Mart 2019’da Güneş’in önünden geçti ve Curiosity bu geçişi kaydetti. Mars’ın uydusu Phobos’un, dünyamızın uydusu Ay gibi Güneş’i tamamen örtmemesinden dolayı halkalı tutulma meydana geliyor.

Curiosity’nin üzerinde bulunan bir kamera olan Mastcam’in ortak araştırmacısı Texas A&M Üniversitesi’nden Mark Lemmon, "Zaman içinde daha fazla gözlem yapılması, her bir yörüngenin ayrıntılarını azaltmaya yardımcı olur." dedi.

Curiosity'nin 25 Mart Pazartesi günü yakaladığı Güneş tutulmasının geniş alan görüntüsü