13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Mars'taki uzay aracı gezegeni kazmaya başladı

NASA'nın geçtiğimiz yıl Mars'a indirdiği son uzay aracı InSight kızıl gezegeni kazmaya başladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 26 Kasım 2018'de Mars gezegenine indirdiği uzay aracı InSight'ın Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından üretilen sondaj aleti kızıl gezegene ilk kazmayı vurdu.
 
Alman Havacılık ve Uzay Merkezi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mars yüzeyinde ilk sondaj işlemine başladık. 18 santimetre ila 50 santimetre arasında bir oyuk açtık." açıklamasında bulunuldu.
 
Uzay Merkezi, "Kazı esnasında çok sert kayalıklarla karşılaştık. Bu bizim ileride yapacağımız derin sonda çalışmaları için pek iç açıcı bir sonuç değil." denildi.
 
Mole (Köstebek) ismi verilen kazı aletinin delme cihazı Polonya'daki Astronika mühendislik firması tarafından geliştirildi.
 
Astronika şirketinin baş mühendisi Jerzy Grygorczuk, "Bu benim için pek iyi bir haber değil, çünkü çekiç kendini ispatlasa da Mars ortamı bizim için pek uygun değil." dedi.
 
İlerleyen zamanlarda ekip 5 metre kadar derinlikte bir sondaj yaparak başka dünya rekoru kırmayı planlıyor.
 
Yapılan bu sonda çalışmalarında Mars'ın iç sıcaklıklarının ölçülmesi planlanıyor.

Başkan Erdoğan, sesiyle sonuna kadar eşlik etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İki ülke arasında normalleşme sinyali: Seferler yeniden başlıyor

İki ülke arasında normalleşme sinyali: Seferler yeniden başlıyor

Mars'a ilk kazma vuruldu

Mars'a ilk kazma vuruldu

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Tel Rıfat'ta gerilim! Terör örgütü YPG/PKK, ÖSO'ya saldırdı

Tel Rıfat'ta gerilim! Terör örgütü YPG/PKK, ÖSO'ya saldırdı

'AB, Türkiye'ye anlayış göstermeli'

'AB, Türkiye'ye anlayış göstermeli'

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Başkan Erdoğan: Bu yıl sonu itibariyle bir hamlemiz var

Başkan Erdoğan: Bu yıl sonu itibariyle bir hamlemiz var

'Mahrem imam' her şeyi itiraf etti, Şantaj için belge toplamışlar

'Mahrem imam' her şeyi itiraf etti, Şantaj için belge toplamışlar
 

POPÜLER HABERLER

Güney Kore´ye Türk 'MUHAFIZ'ı

Güney Kore´ye Türk 'MUHAFIZ'ı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sivas'taki Delik Tepe'de büyük gizem!

Sivas'taki Delik Tepe'de büyük gizem!

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019