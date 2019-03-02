Mars'taki uzay aracı gezegeni kazmaya başladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 26 Kasım 2018'de Mars gezegenine indirdiği uzay aracı InSight'ın Alman Havacılık ve Uzay Merkezi tarafından üretilen sondaj aleti kızıl gezegene ilk kazmayı vurdu.

Alman Havacılık ve Uzay Merkezi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Mars yüzeyinde ilk sondaj işlemine başladık. 18 santimetre ila 50 santimetre arasında bir oyuk açtık." açıklamasında bulunuldu.

Uzay Merkezi, "Kazı esnasında çok sert kayalıklarla karşılaştık. Bu bizim ileride yapacağımız derin sonda çalışmaları için pek iç açıcı bir sonuç değil." denildi.

Mole (Köstebek) ismi verilen kazı aletinin delme cihazı Polonya'daki Astronika mühendislik firması tarafından geliştirildi.

Astronika şirketinin baş mühendisi Jerzy Grygorczuk, "Bu benim için pek iyi bir haber değil, çünkü çekiç kendini ispatlasa da Mars ortamı bizim için pek uygun değil." dedi.

İlerleyen zamanlarda ekip 5 metre kadar derinlikte bir sondaj yaparak başka dünya rekoru kırmayı planlıyor.

Yapılan bu sonda çalışmalarında Mars'ın iç sıcaklıklarının ölçülmesi planlanıyor.