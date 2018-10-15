Massachusetts Teknoloji Enstitüsü yeni nesil teleskopların maliyetini düşürmenin yolunu buldu

Ancak daha büyük bu teleskoplara eğilim arttıkça bunların bazı dezavantajları da ister istemez ortaya çıkmaya başlıyor. Bu gittikçe büyüyen gözlemevleri, artık daha büyük aynalara ve birlikte çalışan daha çok teleskopa ihtiyaç duyuyor. Tabii, bunların bir maliyeti bulunmakta.

MIT (Massachusetts Institute of Technology)'den bir ekip daha büyük aynalara ihtiyaç kalmaksızın çözünürlüğü önemli ölçüde arttırabilen interferometriyi kuantum-ışınlanma ile birleştirmeyi düşündü ve bunun için gerekli yerlere tavsiye ve önerilerini sundu. Bunun da kendi içerisinde dezavantajları bulunmakta. Bu iletim sırasında kaçınılmaz olarak fotonlar kayboluyor. Bu nedenle sadece parlak yıldızların görünümünü mümkün kılıyor. Bu işlemi düzeltebilecek birkaç yöntem bulunmakta, ancak bu sırada tekrar maliyet işin içine girmekte.

Bu maliyetten bahsetmek gerekirse, bu proje bugün hayata geçerse en erken 2024 yılında kullanıma açılacak. Enflasyon düzeyi de üzerine eklenerek 1.47 Milyar Dolar tutarında bir maliyetinin olması uzmanlar tarafından hesaplanan bir gerçek. Şimdilik hangi adımların atılacağı ya da bu yeni teknolojiye geçiş yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.