MBDA’nın Marte ER gemisavar füzesi, ilk atışını başarıyla tamamladı Ateşleme 9 Kasım'da bir İtalyan test bölgesinde gerçekleştirildi. Marte ER füzesi, tüm uçuş aşamalarını başarıyla test ederek, birkaç yol noktası ve deniz üstü seyir içeren uçuşunu planlı bir yörüngede 100 kilometreden fazla uçtu.