MBDA’nın Marte ER gemisavar füzesi, ilk atışını başarıyla tamamladı
Ateşleme 9 Kasım'da bir İtalyan test bölgesinde gerçekleştirildi. Marte ER füzesi, tüm uçuş aşamalarını başarıyla test ederek, birkaç yol noktası ve deniz üstü seyir içeren uçuşunu planlı bir yörüngede 100 kilometreden fazla uçtu.
MBDA İtalya Satış ve İş Geliştirme ve Yönetim Direktörü Pasquale Di Bartolomeo, “Bu test, Marte ailesinin çok platformlu gemisavar füzelerinin ER versiyonunun sağlamlığı konusunda bir başka onaylamadır. Gemiler, helikopterler, kıyı bataryaları ve hızlı jetlerden ateşlenebilir” dedi.
(C4Defence)
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