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Merkel'den Huawei'ye 'veri' şartı: Çin’e devretmeyeceğini garanti etmesi gerekir

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Almanya’nın 5G lisans ihalesine katılması öngörülen Huawei'ye, “Çin’e verileri devretmeyeceğini garanti etmesi gerektiğini” söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Almanya Şansölyesi Angela Merkel Salı günü Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, uluslararası telekom ekipmanları tedarikçilerinin katılacağı Almanya’nın 5G lisans ihalesine katılması öngörülen Huawei'ye, “Çin’e verileri devretmeyeceğini garanti etmesi gerektiğini” söyledi.
 
Merkel Japonya'nın Keio Üniversitesi'nde öğrencilere yaptığı bir konuşmada, firmaların Almanya'da çalışmak istemeleri durumunda güvenliğin önemli olduğunu ve Çin devletinin, Çin ürünlerindeki tüm verilere erişemeyeceğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
 
Daha önce konu hakkında bir açıklama yapan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soeren Schmidt, federal hükümetin, ülkede inşası planlanan 5G ağında herhangi bir üreticiyi "hariç" tutmaya karşı olduğunu bildirmiş, 5G altyapısının güvenlik ve gizliliğinin sağlanmasının gerektiği görüşündeyiz ifadesini kullanmıştı.
 
5G hizmetlerini geliştirme planında Japonya, Kore, Çin ve ABD gibi ülkelerin gerisinde kaldığı için eleştirilen Alman hükümeti, 5G lisans ihalesini bu yılın ilk çeyreğinde yapmayı planlıyor.

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