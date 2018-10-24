Merkür'e doğru yola çıkan BepiColombo, uzaydan ilk fotoğrafını gönderdi

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) geçtiğimiz hafta Merkür'e gönderdiği 2 milyar Euro'luk uzay aracı BepiColombo, yedi yıllık dev uzay yolculuğuna start verdi. Bugün görevle bir açıklama yayınlayan ESA, BepiColombo görevinde her şeyin yoldunda gittiğini belirtti. Uzay ajansı ayrıca BepiColombo'nun uzayda yakaladığı ilk fotoğrafı da yayınladı.

Yayınlanan fotoğrafta çok da özel bir şey bulunmuyor. Sağ tarafta MTM (Mercury Transfer Module) uzay aracının güneş panellerini, sol alt tarafta ise çok katmanlı yalıtım uygulanan güneş sensörlerini görüyoruz. Bunun haricinde ise tamamıyla uzayın karanlığı bizi karşılıyor. MTM, Merkür'ün yörüngesine yerleştirilecek olan Mercury Planetary Orbiter (MPO) ve Mercury Magnetospheric Orbiter'ı (MMO) taşıyor ve uzay araçları için bir destek görevi görüyor.

Avrupa-Japonya iş birliği

ESA ve JAXA'nın iş birliği içerisinde geliştirdiği BepiColombo görevinde iki farklı uzay aracı Merkür'ün yörüngesine yerleştirilece. Bunlardan birisi Avrupa'nın Mercury Planetary Orbiter (MPO) isimli sondası diğeri ise Japonya tarafından geliştirilen Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO). Merkür'e ulaşılmasının ardından birbirlerinden ayrılacak olan bu iki uzay aracının farklı görevleri bulunuyor.

MMO'nun öncelikli görevi isminden de anlaşılacağı üzere gezegenin manyetik alanını incelemek olacak. Bilim insanları Merkür'ün küçük boyutları ve katı halde olduğu düşünülen çekirdeği nedeniyle bir manyetik alana sahip olmasının alışılagelmişin çok dışında bir durum olduğunu söylüyor. MMO bu manyetik alanın davranışlarını ve güneş rüzgarlarıyla olan ilişkişini inceleyecek.

Avrupa'nın MPO sondası ise gezegenin kendisini inceleyecek. MPO'nun Merkür'ün yüzeyinden çekirdeğine kadar her tarafını çok detaylı bir şekilde araştırması ve birçok soruya cevap vermesi bekleniyor. Gezegenin ilginç kimyasal yapısı ve Güneş'e bu kadar yakın bir konumda nasıl oluşup evrimleştiği gibi konularda çok değerli veriler elde edilecek.

2025 yılında Merkür'e ulaşacak olan BepiColombo'nun en az iki yıl gezegenin yörüngesinde görev yapması bekleniyor. ESA ve JAXA'nın duruma göre görevin süresini uzatabilme ihtimali de bulunuyor.

(Donanım Haber)