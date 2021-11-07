CNN 7 Kasım 2021 Pazar 11:05 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 11:13

Otto Aviation tarafından geliştirilen ticari hafif uçak Otto Celera 500L, sahip olduğu şekil ve aerodinamik özellikleri nedeniyle ticari havacılık alanında devrim niteliğinde bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

CNN'in haberine göre, bu uçağın şekli, havanın uçağın yüzeyi üzerinde çok düzgün bir şekilde akmasına izin vererek sürtünmeyi büyük ölçüde azaltmak için tasarlandı. Bu tasarım sayesinde bu uçak diğer uçaklara göre daha az yakıtla uzun mesafeler kat edebiliyor.

SAATLİK 328 DOLAR MALİYETİ VAR

Otto Aviation, Celera 500L'nin 1 saatlik toplam uçuş maliyetinin her şey dahil 328 dolar olduğunu açıkladı. Şirket yetkilerine göre, normal bir iş uçağında uçmanın saatlik maliyeti 2,100 dolar civarında.

Celera 500L, az yakıtla hızlı ve uzun mesafe uçabilmesini mermi şeklindeki tasarımına borçlu.

Kurşun şeklinde olması ve kanatlarında kullanılan özel tasarımla yakalanan laminer akış, uçağın minimum sürtünmeyle uçabilmesini sağlıyor.

Özellikle kalkış esnasında çok daha az güce ihtiyaç duyan uçakta, bu sayede daha az yakıt harcayan küçük bir motor kullanılabiliyor.

Celera 500L'nin sadece yolcu taşımacılığında değil, kargo taşımacılığında da kullanılması hedefleniyor.

Otto Aviation, Celera 500L'nin ilk teslimatını 2025 yılında gerçekleştirmeyi planlıyor.