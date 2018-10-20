Meteksan'dan İHA’lara milli kontrol linki
Meteksan Savunma’nın üç ayda bir yayınlanan gazetesinde yer alan habere göre İHA ile yer kontrol istasyonu arasında 200 km mesafeden haberleşmeyi milli olarak sağlayan C-Band Veri Link Sistemi geliştirme faaliyetleri tamamlandı.
Meteksan Savunma’nın sistemi yüksek, orta ve alçak irtifada görev yapan İHA’larda kullanılabiliyor. Sistem; İHA’lardan gelen, görev yükü, platformun çalışması gibi verileri yer kontrol istasyonuna, komuta kontrol verilerini de yer kontrol istasyonundan hava aracına iletmekte kullanılacak.
Sistem içinde yer alan yönlü ve yönsüz antenler, Meteksan Savunma tarafından tamamen yerli ve milli imkanla üretildi. Bu sayede herhangi bir ambargodan etkilenme ihtimali ortadan kaldırıldı, sistem seviyesinde yerlilik oranı arttırıldı, anten ağırlığı düşürüldü, radomun çevre şartlarına dayanıklılığı arttırıldı.
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