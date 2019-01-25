Microsoft, Türk yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldı

Teknoloji şirketleri büyümek ya da farklı amaçlar için diğer teknoloji şirketlerini satın alabiliyorlar. Bu gelişmelerden biri de dün akşam saatlerinde Microsoft cephesinde yaşandı. Şirket, Türkiye'de kurulan yazılım şirketi Citus Data'yı satın aldı. Bu önemli gelişmeyi Microsoft Türkiye Ülke Müdürü Murat Kansu sosyal medya hesabından şu satırlarla paylaştı:

"Türkiye’nin yazılım pazarında bir dünya oyuncusu olması için attığımız adımlara bugün bir yenisini ekledik. Türkiye’ye duyduğumuz inancın bir göstergesi olarak, Türk girişimcilerin kurduğu yazılım şirketi Citus Data’yı bünyemize katmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

2011 yılında Türkiye’de kurulan ve toplamda 40 çalışanı bulunan Citus Data’nın San Francisco’da da bir ofisi bulunuyor. Microsoft'un Türk şirketi ne kadara satın aldığı ise henüz bilinmiyor.