Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni haber uygulaması

Farklı haber sitelerini tek bir yerden takip edebildiğiniz uygulamalar ilginizi çeken yazıları okumanız açısından oldukça yararlılar. Microsoft’un yeni tanıttığı Hummigbird (sinek kuşu) uygulamasıyla karşınıza çıkacak içerikler yapay zeka ile belirleniyor.

Size özel haberler

Microsoft veya LinkedIn hesabınızla giriş yaptıktan sonra 16 farklı kategoriye kadar seçim yapabileceksiniz. Seçtiğiniz bu konu başlıklarına ait haberleri “Karışımın” menüsü altında görüyorsunuz. Uygulama konum bilginiz, ilginizi çeken haberler vb. verilerden size özel olarak bazı haberleri ön sıraya çıkarabilecek. Bir haberi açtığınızda kaynağa ait site açılacak ancak uygulama içerisinde kalmaya devam edeceksiniz. Yani haberleri uygulama içi tarayıcıda okuyorsunuz. Uygulamayı diğer pek çok benzerinden ayıran ise yapay zeka özellikleri olacak. Microsoft’un söylediğine göre;

“Hummigbird uygulamasını kullandıkça beğenebileceğiniz haberleri daha çok ön sıralara çıkaracağız. Konumunuza uygun ilginizi çekecek haberler de tespit edilecek. Kısacası tüm internet üzerinde en çok görmek isteyeceğiniz haberler sizin için otomatik olarak seçilecek.”

Uygulama şu an sadece ABD üzerinde çalışmakta. Yakın zamanda diğer ülkelere de açılması bekleniyor. Beklemek istemiyorsanız apk indirme sitelerinde bulunabiliyor. Birden çok kaynaktan haber takip etmek sizin için önemliyse uygulama yeni yardımcınız olabilir.