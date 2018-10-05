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Mike Pence: Google, Çin'e özel arama motoru geliştirmeyi bırakmalı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Google'ın Çin'de kullanılmak üzere otomatik sansür uygulayan arama motoru geliştirmesini uygun bulmuyor. Pence şirketin çalışmalarını sonlandırmasını istiyor.

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Ağustos ayının başında ABD'li yayın kuruluşları Intercept ve BuzzFeed News, Google'ın Çin'e özel arama motoru geliştirdiğini duyurmuştu. İddialara göre şirket ''DragonFly'' isimli arama motorunu sadece Çin'de kullanıma sunacak ve bu arama motoru Çin hükümetinin istediği ölçüde sansür uygulamalarıyla donatılacak. Bu iddialardan kısa bir süre sonra bini aşkın Google çalışanı imza toplayıp DragonFly projesinden vazgeçilmesini istemişti. Google ise şu an için sadece keşif amaçlı çalıştıklarını ve Çin'e özel bir arama motoru sunmaya henüz yakın olmadıklarını dile getirmişti.
 
''Kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atacak'' 
Dün katıldığı bir etkinlikte Google'ın Çin'e özel arama motorunun sorulması üzerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Google'ın çalışmalarına yönelik sert ifadeler kullandı. DragonFly'ın Çin Komünist Partisi'nin sansür uygulamalarını güçlendireceğini belirten Pence, Çinli kullanıcıların gizliliğinin de tehlikeye atılacağını dile getirdi. Pence ayrıca Google'ın bir an önce DragonFly projesini bırakması gerektiğini ekledi.
 
Google her ne kadar DragonFly hakkındaki iddiaları reddedip yakın tarihte Çin'e özel arama motoru sunmayı düşünmediğini belirtse de geçtiğimiz ay Google'ın Dragonfly arama motorunda aranacak sorguları, telefon numalarlarına bağlayacak bir prototip geliştirdiği ileri sürülmüştü. Google tarafından doğrulanmayan bu iddialara göre şirket sansürün hat safhada kişisel veri korumasının ise son derece düşük seviyede olduğu bir tarayıcı geliştiriyor. 
 
(Donanım Haber)

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