Milli baz istasyonu 'ULAK' Külliye'de

Balcı, AA muhabirine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda, ASELSAN ana yükleniciliğinde, Netaş ile Argela'nın katkılarıyla geliştirilen, üretim, kurulum ve devreye alınma sürecinde 100'den fazla yerli şirket ve bu şirketlerdeki Türk mühendis ve teknisyenlerin gayret gösterdiği Türkiye'nin ilk milli baz istasyonu ULAK'ın ticari operatörlerin şebekelerinde de performansını ispat ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde Ali Taha Koç'un talimatıyla Külliye'nin telekom altyapısını yerli ve milli sistemlere dönüştürme sürecinin başlatıldığını belirten Balcı, "Külliye'nin mobil iletişim altyapısının ULAK baz istasyonlarıyla karşılanmaya başlanması, Türkiye'nin üst yönetiminin dijital dönüşüm ve bu dönüşümü destekleyecek iletişim altyapılarında yerlileşme ve millileşme gayretlerine verdiği desteğin, bu konudaki yönlendirmesinin en somut örneğidir." dedi.

ULAK ile Külliye'de, yerlileşme ve millileşme konusunda örnek bir yaklaşım sergilendiğine işaret eden Balcı, dijital dönüşümün en önemli unsuru niteliğindeki yerliliğin, bu sayede Külliye'de ön plana çıktığını dile getirdi.

Balcı, Külliye'de ULAK kurulum çalışmalarına Turkcell'in altyapısıyla başlandığını ifade ederek, diğer operatör altyapılarının da sisteme taşınmasının planlandığını, bu kapsamda siber güvenliği artırılmış uçtan uca milli bir iletişim altyapısına bir adım daha yaklaşacaklarını bildirdi.

ULAK baz istasyonlarının Külliye'de kullanılmasının, ürüne ve ULAK Haberleşme başta olmak üzere ekosisteme duyulan güvenin en önemli göstergesi olduğuna dikkati çeken Balcı, ürünün bu seviyeye gelmesinin, başta projeye emek verenler olmak üzere ULAK'a ve millileşme gayretlerine sözde değil, gönülden destek veren herkesi memnun eden bir gelişme olduğunu vurguladı.

Balcı, "Sorumluluğumuz bir kat daha arttı, gösterilen güvene layık olmak için en hızlı ve en iyisini üretecek şekilde çalışmalarımıza her zamankinden daha büyük bir motivasyonla devam edeceğiz." diye konuştu.

"Teknolojik kazanım ekonomik kazanıma dönüştürülmeli"

Balcı, 4,5G yatırımlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en az 2024-2025 yıllarına kadar devam edeceğini, daha sonra uzun yıllar 5G ile devrede kalacağını anlattı.

Uzun süreli gayretlerle yakalanan bu teknolojik seviyenin, yıllık ortalama 1 milyar dolar yatırım yapılan telekomünikasyon altyapılarında, ekonomik kazanıma dönüştürülmesi zamanının geldiğine dikkati çeken Balcı, ULAK ile hedeflenen yerlilik oranlarının sağlanması halinde gelecek 5 yılda asgari 750 milyon dolarlık yatırımın en az yarısının yurt içinde kalmasının sağlanacağını söyledi.

Balcı, ULAK Haberleşme'nin "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" sloganıyla çalışmalarına başladığını ifade ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilen Evrensel Hizmet Projesi kapsamında 834 ULAK baz istasyonu teslimatını tamamladıklarını bildirdi.

Metin Balcı, bugün itibarıyla 500 noktada, Kars'tan İzmir'e, Sinop'tan Antalya'ya 71 farklı ilde ULAK baz istasyonlarının hizmet verdiğini aktardı.