Dünyada örnek teşkil edecek Milli 'dev SİHA'da sona gelindi

Milli SİHA AKINCI 'yapay zeka'lı olacak

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Akıncı ile ilgili, "Yeni nesil Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) AKINCI'da kullanmak üzere bir yapay zeka geliştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Bayraktar ve AKINCI İHA'lar yerli motorla uçacak

TEİ'nin yerli olarak geliştirdiği PD170 motoru BAYKAR'a teslim edildi. 2019 yılında yerli motorla ik uçuş hedefleniyor.

AKINCI SİHA'nın ilk uçusu

Haluk Bayraktar bundan iki ay önce, "6-7 ay içerisinde ilk uçuşun yapılmasını planlıyoruz. Hedefimiz ise 2020 yılı başlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmek." açıklamasında bulunmuştu. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek." açıklamalarını değerlendiren uzmanlar Akıncı'nın mart ayında ilk uçuşunu yapabileceğini öngörüyor.

4 buçuk tonluk Milli "dev SİHA" Akıncı

Akıncı, 4,5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına sahip olacak. Çift türbin motorlu tahrikle görev yapacak Akıncı, 900 kilogram harici, 450 kilogram dahili faydalı yük taşıyabilecek. Platform, milli uydular üzerinden kontrol edilebilecek.

Akıncı'da Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme Sistemi, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA (Çok Amaçlı Hava Radarı, Sentetik Açıklıklı Radar, Meteoroloji Radarı) Radarı gibi donanımlar olacak.

Akıncı, başta yerli mühimmatlar olmak üzere çeşitli mühimmat konfigürasyonlarıyla görev yapabilecek.

Araç, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek.

Öngörülen mühimmat konfigürasyonları kapsamında Akıncı aynı anda 2 adet KGK-MK-82, 2 adet Teber-82, 2 adet MAM-L taşıyabilecek.