Milli elektroşok silahı Wattozz Malezya'da tanıtıldı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli elektroşok silahı Wattozz'un ilk uluslararası tanıtımı Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapıldı.

Projenin sahibi Albayraklar Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak ve şirket CEO'su Sertan Ayçiçek'in katıldığı tanıtım programına Malezya emniyet güçleri ve ordusundan çok sayıda temsilci katıldı.

Geleneksel Malay dansı ve dualar eşliğinde başlayan etkinlikte açılış konuşmasını Malezya Deniz Kuvvetlerinden emekli binbaşı ve Wattozz'un satış sözleşmesi ortağı Dian Synergy firmasının yönetim kurulu üyesi Rabayah Rahmat yaptı.

Adnan Albayrak yaptığı konuşmada, "Çok şükür enerji silahı alanında ABD'nin tekelini kırdık. 25 yıldır yapılmayanı biz yaptık, bize nasip oldu. Bundan dolayı Allah'a hamdediyoruz." dedi.

Albayrak, Wattozz'u çok üstün özelliklerle yaptıklarını, birçok ülkeden satış sözleşmesi talebi aldıklarını belirtti.

Dian Synergy Genel Müdürü Bahtiyar İbrahim de Wattozz silahının teknik detaylarını ve piyasada yarışacağı ABD ürünü "Taser" markasına kıyasla üstün özelliklerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.