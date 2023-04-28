Milli gemiler başarısını tam yol sürdürüyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları da festivalde yerini alıp, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, AA muhabirine, TEKNOFEST macerasının 2018'de başladığını ve 6 yılın geride bırakıldığını söyledi.

İstanbul'daki dördüncü TEKNOFEST'in gerçekleştirildiğini, Gaziantep, Samsun ve Bakü'de festivaller yapıldığını anımsatan Dere, şöyle konuştu:

"Bunların hepsine şahitlik ettik. Aslında bu bizim için bir gurur. TEKNOFEST'in geldiği noktayı görüyoruz. Özellikle milletimizin talebini görüyoruz. Öğrencilerin katılımını görüyoruz. 1 milyonu geçen yarışmacı sayısına ulaştı TEKNOFEST. İlk başlarda işte on binlerce katılım dediğimiz TEKNOFEST artık milyonlarca yarışmacıya ulaştı. Bu müthiş bir şey. Aslında dünya çapında bir festival, teknoloji festivali. 300 bin takım, 1 milyon katılımcı, bu muhteşem bir şey. Bunun yanında milyonlarca seyirci, katılımcı söz konusu. İnsanların gelip KIZILELMA'ya, TB3'e, ATAK helikopterine, F-16'ya dokunduğu, A400M'ye bindiği, askerlerimizi gördüğü bir etkinlik. Asker-sivil iç içe, güzel bir ortam sağlandı."

Bakanlık olarak 2018'den bu yana TEKNOFEST'e sonuna kadar destek verdiklerini vurgulayan Dere, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim açımızdan aslında silahlı kuvvetler ile gençliğin kaynaşması açısından son derece önemli. Her sene herhalde en fazla destek veren kurum olarak TEKNOFEST'te yer aldık. Bu sene yine 400 civarında personelimiz asker-sivil katılım sağlıyor TEKNOFEST'e. Helikopterlerimiz, 19 uçağımız, Solo Türk, Türk Yıldızları katılım sağlıyor. Yine mehteran takımımız, askeri bandomuz katılım sağlıyor. Bu sene geçen yıllardan farklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'tan da gösteri uçuşları için takımlar var, bu da mutluluk verici. Bizim Türk Yıldızlarımız ve Solo Türk ile birlikte katılım sağlayacaklar. Bildiğiniz gibi HÜRJET'imiz ilk uçuşunu yaptı. İnşallah bundan sonraki yıllarda Solo Türk ve Türk Yıldızları'nda kullanılan uçaklarımız belki HÜRJET olacak. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz."

Savunma sanayisinde güzel projelerin teslimatlarının yapıldığı, envantere alındığı günler yaşandığını anımsatan Dere, bu süreçte Altay tankının 2 prototipinin test için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teslim alındığını, TCG Anadolu'nun teslim edildiğini, HÜRJET'in uçtuğunu, KIZILELMA'nın uçuş testlerinin sürdüğünü, ATAK-2 helikopterinde son aşamaya gelindiğini, GÖKBEY helikopterinin TS1400 motoruyla havalandığını anlattı.

- YOĞUN ÜRETİM VE TESLİMAT TAKVİMİ

Savunma sanayisinde kalıcı olmanın yolunun ihracattan geçtiğini vurgulayan Dere, ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin de bunun örneklerinden birisi olduğunu söyledi. Dere, ASFAT'ın ihracat faaliyetlerine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"ASFAT, askeri fabrikaların, tersanelerin imkanlarını kullanıyor. Sadece bakım-onarım değil, ihracata açılması için bu devasa yapılar önemli bir işlev görüyor. Proje hacmi 3,5 milyar dolara ulaştı. Bu 3-4 yıllık bir firma için güzel bir başarı. 3,5 milyar dolarlık proje hacminin yüzde 50'si ihracata yönelik projeler. Bunu devam ettirmesini istiyoruz ASFAT'ın. Önümüzdeki aylarda önemli projeleri, teslimatları var. MİLGEM platformu üzerine 6 gemiyi aynı anda inşa ediyor. Bu çok zor bir şey aslında denizcilik projelerinde. 4 tanesi Pakistan MİLGEM projesi, gemilerin aynı anda inşası devam ediyor, ikisi Karaçi'de, ikisi İstanbul Tersanesi'nde. Önümüzdeki aylarda törenlerimiz var. Mayıs sonunda Pakistan MİLGEM'in 4'üncü gemisini Karaçi'de denize indireceğiz. Hemen peşinden 2 tane açık deniz karakol gemisi yapıyoruz ki bunlar da yine 99 metre MİLGEM Platformu üzerine yapılan aslında MİLGEM ebatında gemiler. Deniz Kuvvetlerimiz için yapıyoruz. Onun ilkinin denize inme töreni var. Sonrasında Pakistan MİLGEM'in ilk gemisi artık Pakistan donanmasına teslim ediliyor. Bu da tamamen günü gününe, hiçbir gecikme olmadan yapılan bir etkinlik olacak. Bunu da ağustos gibi planlıyoruz. Kasımda da ikinci açık deniz karakol gemimizin denize indirme töreni olacak. O kadar çok platformumuz, gemimiz var ki hangisinin töreni ne zaman, onu bile karıştırıyoruz. Allah'a şükür yani deniz projelerinde, Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını hem askeri hem özel tersanelerimiz büyük bir başarıyla yerine getiriyorlar. TCG Anadolu gemisini bir özel tersanemiz yaptı. İ sınıflarını görüyoruz, özel sektör tersanelerimiz yapıyor 3 tane İ sınıfı gemimizi. Bir taraftan da ASFAT önemli ihracat başarısı yakaladı, açık deniz karakol gemilerini yapıyor. TF-2000 hava savunma muhribinin tasarım faaliyetiyle ilgili ASFAT görevlendirildi. Askeri tersanede ilk geminin tasarım ve inşası yapılacak. Daha sonra yine özel sektörümüz de devreye girecek."