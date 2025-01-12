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Bilim-Teknoloji

Milli Gözetim Radarı Türk hava sahasında güvenliği artıracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Gözetim Radarı'nın (MGR), havacılık sektörünü ileriye taşıyacak ve dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir kazanım olduğunu belirterek, 'Türkiye, yerli ve milli teknolojilerle hava sahasında güvenliği artırmaya ve geleceğini inşa etmeye devam ediyor.' ifadesini kullandı.

AA12 Ocak 2025 Pazar 13:18 - Güncelleme:
Milli Gözetim Radarı Türk hava sahasında güvenliği artıracak
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Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) işbirliğiyle geliştirilen, Gaziantep Havalimanı'nda kurulu Türkiye'nin ilk yerli ve milli sivil gözetim radarının testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Uluslararası Havacılık Standartları (ICAO ve EUROCONTROL) ile uyumlu radarın, hava sahasında yoğun trafiği güvenle yöneteceğini ve Gaziantep'ten sonra diğer havalimanlarında da devreye alınacağını vurgulayan Kacır, birincil gözetim radarının 112, ikincil gözetim radarının 370 kilometreye kadar hedefleri takip edebildiğini, donanımı ve yazılımı yerli sistemle ülkenin sivil havacılıkta yeni bir eşiği geçtiğini kaydetti.

Kacır, MGR'nin Türk hava sahasını daha güvenli ve verimli hale getirecek bir radar sistemi olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"MGR, hava trafik kontrol sistemlerimizle tam uyum içinde çalışarak uçuş güvenliğini artıracak, yoğun hava trafiğinde hızlı ve doğru kararlar alınmasına olanak tanıyacak. Aynı anda 1000 hava aracını izleme kapasitesine sahip, 7 gün 24 saat kesintisiz çalışan sistem, her türlü hava koşulunda yüksek doğrulukla görevini yerine getirebiliyor. MGR'miz, havacılık sektörümüzü ileri taşıyacak ve dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir kazanım. Türkiye, yerli ve milli teknolojilerle hava sahasında güvenliği artırmaya ve geleceğini inşa etmeye devam ediyor."

  • Milli Gözetim Radarı
  • Bakan Kacır
  • Türk hava sahası

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