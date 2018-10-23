Milli Muharip Uçak için kullanılacak ara çözüm motor belli oldu

TRMotor'un geliştireceği nihai milli motor çözümü çalışır hale gelinceye kadar üretilecek prototip uçak ve belirsiz sayıda uçakta GE firmasının F110 ailesinden uçak motoru kullanılacak. Bu ailenin en bilinen motorları F-16 savaş uçaklarında kullanılıyor.
(C4Defence)
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