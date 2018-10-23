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Milli Muharip Uçak için kullanılacak ara çözüm motor belli oldu

Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde kullanılacak ara çözüm motor belli oldu.

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TRMotor'un geliştireceği nihai milli motor çözümü çalışır hale gelinceye kadar üretilecek prototip uçak ve belirsiz sayıda uçakta GE firmasının F110 ailesinden uçak motoru kullanılacak. Bu ailenin en bilinen motorları F-16 savaş uçaklarında kullanılıyor.

(C4Defence)

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