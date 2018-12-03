Milli Muharip Uçak toplantısı Ankara’da yapılıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) organizasyonunda gerçekleştirilen toplantı Savunma Sanayi Başkanı Yardımcısı Serdar Demirel’in konuşmasıyla açıldı. TUSAŞ tarafından yapılan MMU sunumunun ardından şirketler birebir veya grup halinde toplantılar gerçekleştirecek.

Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İtalya’dan gelen sektör firmaları arasında ikili görüşmeler ile olası işbirliği imkanları oluşturulması öngörülüyor. İş birliği yapılacak A-Tipi Sistem ve Alt sistemler; İniş Takımı, Elektrik Sistemleri, Uçuş Kontrol Bilgisayarı, Yakıt Sistemi, APU, AMAD, Hidrolik Güç Sistemleri konusunda görüşmeler gerçekleştirilecek.

(Kokpit Aero)