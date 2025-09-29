İSTANBUL 18°C / 13°C
Bilim-Teknoloji

Milli savaş uçağı KAAN'da son durum: Yerli motorla güçlenecek

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 'KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor.' dedi.

IHA29 Eylül 2025 Pazartesi 10:23 - Güncelleme:
Milli savaş uçağı KAAN'da son durum: Yerli motorla güçlenecek
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmeye devam eden 5. nesil yerli savaş uçağı projesi KAAN ve yerli motor projelerinin takvime uygun şekilde devam ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan görgün şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde Savunma sanayiimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor. KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz. Her yeni başarı, mühendislerimizin azminin ve milletimizin iradesinin bir yansımasıdır. Türkiye, savunma sanayiinde geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye, kendi göbeğini kendi kesmeye devam edecek. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz Savunma Sanayiimizin kıymetli çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum."

  • savunma sanayii
  • yerli motor projeleri
  • Haluk Görgün KAAN

