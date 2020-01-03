Milli Muharip Uçağı 2027'de gökyüzünde olacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağı'nın 2022'de ön tasarımının bitirileceğini, ön tasarım sürerken de ilk sacı kesmeye başlayacaklarını, 2027 yılı başlarında ise ilk uçuşu yapmayı arzuladıklarını söylemişti.
Milli Muharip Uçağı 2027'de gökyüzünde olacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağı'nın 2022'de ön tasarımının bitirileceğini, ön tasarım sürerken de ilk sacı kesmeye başlayacaklarını, 2027 yılı başlarında ise ilk uçuşu yapmayı arzuladıklarını söylemişti.