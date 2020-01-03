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Bilim-Teknoloji

Milli savaş uçağının altyapısı yükseliyor

Türkiye'nin gündemindeki uçak ve helikopter projelerinin hayata geçirileceği yüksek teknolojili altyapıyı kurmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

AA03.01.2020  11:52 - Güncelleme: 03.01.2020  11:59
Milli Muharip Uçağı 2027'de gökyüzünde olacak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağı'nın 2022'de ön tasarımının bitirileceğini, ön tasarım sürerken de ilk sacı kesmeye başlayacaklarını, 2027 yılı başlarında ise ilk uçuşu yapmayı arzuladıklarını söylemişti.
Milli Muharip Uçağı 2027'de gökyüzünde olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, Milli Muharip Uçağı'nın 2022'de ön tasarımının bitirileceğini, ön tasarım sürerken de ilk sacı kesmeye başlayacaklarını, 2027 yılı başlarında ise ilk uçuşu yapmayı arzuladıklarını söylemişti.

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