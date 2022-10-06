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Bilim-Teknoloji

Milli teknolojide heyecanlandıran görüntü! Son hazırlıklar tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve Milli Elektrikli Tren hakkında heyecanlandıran bir video paylaştı. Paylaşımında Bakan Karaismailoğlu, 'Son hazırlıklar tamamlanıyor! Milli Elektrikli Tren' ifadelerine yer verdi.

6 Ekim 2022 Perşembe 01:57 - Güncelleme:
Milli teknolojide heyecanlandıran görüntü! Son hazırlıklar tamamlanıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Tren'den heyecanlandıran yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Adil Karaismailoğlu paylaşımında, 'Son hazırlıklar tamamlanıyor.' ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş'nin resmi sosyal medya hesabını da etiketledi.

MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENDE SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Türkiye'nin önemli projelerinden milli elektrikli trende sona doğru geliniyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.

Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı.

TÜRKİYE'Yİ YAKLAŞIK 5 KEZ DOLAŞTI

Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor. Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'yi yaklaşık 5 kez dolaştı.

500'ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

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