Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Milli Muharip Uçak için 2023'ü hedefledik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Uzun süre alacak bir proje ve en yüksek teknoloji hedefliyoruz. Sistem testleri ve yerlileştirmelerden sonra 2030 yılında TSK'ya teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsmail Demir "Milgem 4. Gemimiz çok yakında teslim edilecek. Milgem 5. Gemi fırkateyn olacak 3,5 yıl sonra teslim edilecek." dedi.

İsmail Demir "Mikro elektromekanik için çalışıyoruz. O segmenti de dolduracağız. Sürü İnsansız hava, kara ve deniz araçları için çalışıyoruz. Atak helikopterimizin motorunu kısa sürede yerlileştireceğiz." dedi.

S-400 için katmanlı savunma

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli teknolojiler ile ilgili yaptığı açıklamada S-400'lere değindi. İsmail Demir "Katmanlı Hava savunma sistemi için çalışıyoruz. Yerli Korkut, HİSAR-A, HİSAR-O ve uzun menzilli de acil ihtiyaç için S-400 katmanlı hava savunmamızı oluşturacak. Önümüzdeki günlerde de Hava savunma sistemlerinin devreye alındığını görebiliriz." dedi.