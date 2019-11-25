18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7145
  • 6,2997
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Milli yazılım uçuracak: Havada kontrol 'MARTI'ya geçiyor

Tamamen yerli ve milli olarak üretilen MARTI yazılımı 2022’de devreye giriyor. Her uçağa, İHA ve SİHA’lara kurulacak yerli yazılım, havada ve denizde TSK’ya tam kontrol sağlayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Savunma sanayii alanındaki millî teknoloji hamlesi ile son 15 yılda yerlilik oranı yüzde 70'lere ulaşırken; yerli firmalar, çalışmalarıyla her geçen gün yeni bir millî projeye imza atıyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın ürettiği MARTI yazılımı, öncelikle askerî ve stratejik araçlarda Hava Komuta Kontrol Sistemi'ni yönetecek. 
 
Yazılım tamamen yerli ve millî olacak. Böylece bu alanda Fransız bir firmadan alınan ürünün yerini, daha hızlı ve üstün teknik özelliklere sahip, yerli yazılım MARTI alacak. Ürünün 2022'de kullanımda olması planlanıyor. MARTI Yeni Nesil Komuta Kontrol Sistemi; uçak, helikopter veya insansız hava araçlarında bulunan görev cihazları ve silahların birbiriyle bağlantılı olarak çalışmasını sağlayacak. 
 
Muadillerine göre anlaşılır arayüzü ile dikkat çeken yazılım, bir akıllı telefon kadar kolay kullanılacak. Öncelikle deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik, daha sonra hava kuvvetlerinin hizmetine sunulması planlanıyor. Ürünün İHA ve SİHA'larda kullanılması da planlanıyor. Ağ destekli harekât ihtiyaçlarına cevap verecek olan MARTI'nın, NATO uyumluluğuna da sahip olduğu belirtiliyor. 
 
Alt sistemlerinin hızlı olması ve uygun maliyeti ile de avantaj sağlayacak olan MARTI; entegre edileceği platformun özelliklerine göre istihbarat, keşif, gözetleme, havadan erken ihbar, denizaltı harbi, elektronik harp, arama/kurtarma, deniz kirliliği ile mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, gemi kaçırma gibi olayların engellenmesi amacıyla görev yapabilecek.
 
(Türkiye Gazetesi)

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier´in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Defacto

Defacto

Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

Kalp krizi geçiren yolcuya ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı

F.Bahçe deplasmanda kayıp

F.Bahçe deplasmanda kayıp

Cezaevinden çıktı, duruşmadaki şahidi vurdu

Cezaevinden çıktı, duruşmadaki şahidi vurdu

Kahreden kaza! 3 yaşındaki kızını vurdu

Kahreden kaza! 3 yaşındaki kızını vurdu
 

POPÜLER HABERLER

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019