Milli yer gözlem uydumuz Göktürk 2'den dünya çapında başarı

Göktürk-2, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 26 Mart 2013 – 10:00:59

Milli yer gözlem uydumuz Göktürk 2 taşıdığı kamerası vasıtasıyla yaklaşık 660 km irtifadan Dünya’yı görüntülemekte. Aldığı görüntüler bu irtifadan 2.5 metre uzamsal çözünürlüğe sahip. Yani bu görüntüler üzerinden binalar, araçlar, karayolları, demiryolları, uçaklar gibi cisimler ve bu cisimlere özel ayrıntılar belirlenebilmekte. Bununla birlikte uydunun yeteneklerini sınamak ya da kalibrasyonlar yapmak üzere kimi zaman test amaçlı bazı görüntüleme görevleri de TÜBİTAK UZAY tarafından planlanmakta. Bunlar bazen yer üzerindeki sabit bir noktadan farklı şekillerde görüntü almak olurken; bazen de Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) gibi ayırt edilebilir büyüklükte fakat sabit olmayan uzaydaki cisimleri görüntülemek olabilmekte! Bu şekilde Göktürk 2, yaklaşık 400 km irtifada bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 26 Mart 2013 ve 19 Ekim 2017 olmak üzere iki kez görüntülemeyi başardı.

Göktürk-2, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 19 Ekim 2017 – 11:13:50