Milli yer gözlem uydumuz Göktürk 2'den dünya çapında başarı
Yörüngesindeki 6. yılını 18 Aralık'ta tamamlayacak olan GÖKTÜRK-2 planlanan görev ömrünün dolmasına rağmen uzaydaki görevine başarı ile devam ediyor. GÖKTÜRK-2 bu 6 yıl süresince kendisine verilen birçok görevi başarıyla icra etti. İşte bunlardan biri de Uluslararsı bir başarı olan, dünyadan 660 kilometre yükseklikte iken, 400 kilometre yükseklikte, 109 metre boyunda ve saniyede 15 kilometre hızla giden Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) görüntülemesi oldu. İşte star.com.tr'nin ilk kez ulaştığı o görüntüler.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
TÜBİTAK UZAY tarafından milli olarak geliştirilen, Çin’deki Jiuquan Üssü’nden 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılan GÖKTÜRK-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeyi sürdürüyor.
Dünya’nın her yerinden görüntü alma ve iletişim konisi içinde aktarma kabiliyetine sahip olan GÖKTÜRK-2, çevre ve şehircilik, tarım ve ormancılık gibi alanlarda Türkiye’nin uydu görüntüsü ihtiyaçlarını karşılıyor.
98 DAKİKADA TURLUYOR
Yaklaşık 640 kilometrelik bir şeridin görüntüsünü tek geçişte indirebilecek kadar yüksek hızlı bir veri haberleşmesine sahip olan uydumuz, dünya etrafındaki bir turunu yaklaşık 98 dakikada tamamlıyor. Görüntü çekimi ve bunların yer istasyonuna indirilmesi konusunda herhangi bir uluslararası kısıtlama yaşanmıyor. Uydu ayrıca, öncelikli ihtiyaçlar kapsamında TSK’nın ihtiyaç duyduğu hedef istihbaratı ile sayısal ve coğrafi veri üretimini de karşılıyor.
Göktürk-2, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 26 Mart 2013 – 10:00:59
Göktürk-2, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 26 Mart 2013 – 10:00:59
Milli yer gözlem uydumuz Göktürk 2 taşıdığı kamerası vasıtasıyla yaklaşık 660 km irtifadan Dünya’yı görüntülemekte. Aldığı görüntüler bu irtifadan 2.5 metre uzamsal çözünürlüğe sahip. Yani bu görüntüler üzerinden binalar, araçlar, karayolları, demiryolları, uçaklar gibi cisimler ve bu cisimlere özel ayrıntılar belirlenebilmekte. Bununla birlikte uydunun yeteneklerini sınamak ya da kalibrasyonlar yapmak üzere kimi zaman test amaçlı bazı görüntüleme görevleri de TÜBİTAK UZAY tarafından planlanmakta. Bunlar bazen yer üzerindeki sabit bir noktadan farklı şekillerde görüntü almak olurken; bazen de Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) gibi ayırt edilebilir büyüklükte fakat sabit olmayan uzaydaki cisimleri görüntülemek olabilmekte! Bu şekilde Göktürk 2, yaklaşık 400 km irtifada bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 26 Mart 2013 ve 19 Ekim 2017 olmak üzere iki kez görüntülemeyi başardı.
Göktürk-2, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 19 Ekim 2017 – 11:13:50
Göktürk-2, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)19 Ekim 2017 – 11:13:50
Normalde Dünya üzerinden görüntüler alınırken, görüntüleme yapılan alanın bağıl olarak uydunun altından kayma hızı hesaba katılmakta ve kameranın çizgi algılayıcısı, yerden gelen fotonları bu hıza göre tıpkı bir tarayıcı gibi toplamakta. Bu durumda yerin bağıl hızı saniyede yaklaşık 7.5 km olmaktadır. Fakat UUİ çekimi durumunda istasyonun yörüngedeki konumu ve hızı da hesaba katılmak zorundadır. Bu durumda saniyede 15 km’ye yakın bir bağıl hızı ve istasyonun geliş yönüne göre kameranın görüntüleme açısı dikkate alınmakta ve görüntü çekimi bu şekilde planlanmakta. Benzer şekilde UUİ’nun algılanan şeklinin gerçeğe yakın olması için bağıl hız dikkate alınarak görüntü işlenmekte.
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